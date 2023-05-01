У Брянській області РФ партизани підірвали залізничну колію

У Брянській області РФ, що межує з Україною, внаслідок підриву колії з рейок зійшов потяг, який перевозив пальне.

«В Унецькому районі на 136 км залізничної колії Брянськ-Унеча спрацював невстановлений вибуховий пристрій, внаслідок чого зійшов з рейок локомотив вантажного потяга. Постраждалих немає».

За його словами, наразі на місці працюють оперативні служби. Рух на цій ділянці дороги зупинений.

За даними «Бази», потяг із 60 вагонами був завантажений нафтопродуктами і пиломатеріалами. Повідомляють, що 7-8 вагонів наразі лежать на боці, була пожежа.

Пропагандистське видання «РИА Новости» з посиланням на уряд Брянської області підтвердило, що потяг, який зійшов з рейок, перевозив пальне і будівельні матеріали.

За даними моніторингового проєкту «Беларуски Гаюн», у зв’язку з цією подією порушено з’єднання білоруського Гомеля з Росією.