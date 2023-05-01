РФ не готова до контрнаступу України, — CNN

Про це пише CNN.

«Довгоочікуваний контрнаступ України виглядає неминучим — і те, як кожна зі сторін готується, красномовно свідчить про їхню готовність. Лінія фронту кипить від руху транспорту та артилерійських ударів, регулярні вибухи вражають життєво важливі російські цілі в окупованих районах», — йдеться у публікації.

Американський телеканал також звертає увагу, що міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що «підготовка добігає кінця», а президент Володимир Зеленський запевнив, що «контрнаступ відбудеться», але відмовився називати точну дату його початку.

«Можливо, він вже почався, це може бути за кілька тижнів. Ми не знаємо — і цей факт є вагомим показником успіху України на початку контрнаступу», — переконані у CNN.

Також аналітики звертають увагу, що Москва після втрати Харківщини та Херсона мала щонайменше сім місяців, щоб підготувати наступну ймовірну мішень нападу — Запоріжжя.

«Це сталося з величезними оборонними мережами траншей, які можна побачити з космосу. У 2023 році визнання їхньої грандіозності не обов’язково є компліментом. Так, вони великі, але це також те, що кожен може переглянути в Google. Це не чудово в епоху точних ракет і швидкого розвитку бронетехніки», — підкреслили у CNN.

Також у статті наголосили, що останні 72 години, найбільше показали недостатню готовність Росії до контрнаступу України.

«По-перше, очевидне звільнення заступника міністра оборони з матеріально-технічного забезпечення Михайла Мізінцева. Міністерство оборони Росії не написало про його відставку, лише оприлюднило наказ про те, що цю посаду тепер займає Олексій Кузьменков. «Маріупольський різник», як називають Мізінцева, напевно мав достатньо недоліків у катастрофічній війні Росії, щоб заслужити на звільнення. Але це не відповідає на питання: чому зараз?» — констатує CNN.

На думку авторів публікації, усунення ключових посадових осіб РФ за мить до того, як її армія зіткнеться з контрнаступом України, свідчить про безлад.

Також увагу привертає новий виток критики від засновника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який в інтерв’ю розкрив суть проблем, з якими стикаються його найманці. За його словами, у вагнерівців настільки мало боєприпасів, що їм, можливо, доведеться відійти з Бахмута.

«Хоча про скорочення постачання боєприпасів у Росію було відомо давно, припущення про неминучий провал напередодні контрнаступу нагадує серйозну спробу перекласти провину», — дійшли висновку в CNN.