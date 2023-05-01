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Окупанти в Запорізькій області підготували план евакуації

У районах тимчасово окупованої Запорізької області підпілля повідомило про створення псевдоадміністраціями планів евакуації працівників та їхніх родин.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Плани евакуації робітників окупаційних адміністрацій у Запорізькій області розробили на випадок загострення ситуації.

Повідомляється, що згідно з цими документами рашисти та колаборанти мають знищити всю документацію й технічне обладнання, яке може використати проти них Україна.

Крім того, окупаційна влада Криму видала наказ районним адміністраціям готувати укриття для населення на випадок можливих “загроз” від ЗСУ.

1 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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