Окупанти в Запорізькій області підготували план евакуації

У районах тимчасово окупованої Запорізької області підпілля повідомило про створення псевдоадміністраціями планів евакуації працівників та їхніх родин.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Плани евакуації робітників окупаційних адміністрацій у Запорізькій області розробили на випадок загострення ситуації.

Повідомляється, що згідно з цими документами рашисти та колаборанти мають знищити всю документацію й технічне обладнання, яке може використати проти них Україна.

Крім того, окупаційна влада Криму видала наказ районним адміністраціям готувати укриття для населення на випадок можливих “загроз” від ЗСУ.