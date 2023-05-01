Китай проголосовал в ООН за резолюцию, где РФ названа агрессором

Китай проголосовал за резолюцию Генеральной ассамблеи ООН, которая содержит жёсткие формулировки по отношению к России в связи с её вторжением в Украину. Ранее представители Китая, как правило, воздерживались при голосовании за проекты подобных резолюций.

Голосование состоялось ещё 26 апреля, однако внимание на текст резолюции и на то, что Китай оказался в числе проголосовавших «за», СМИ и комментаторы обратили только сегодня.

Всего резолюцию, посвящённую сотрудничеству ООН с Советом Европы, поддержали 122 страны. Помимо Китая, за проголосовал и ряд других стран, которые считаются дружественными России, в том числе Казахстан и Армения, а также Индия и Бразилия.

В документе в частности говорится о «беспрецедентных вызовах», которые стоят перед Европой «после агрессии Российской Федерации против Украины, а до этого против Грузии». В ней также содержится призыв «возместить ущерб», нанесённый жертвам агрессии. Россия — одна из пяти стран, голосовавших против документа.

Война в Украине не является главным предметом резолюции, поэтому неясно, является ли голосование Китая и других стран в её поддержку сигналом изменения их позиции относительно действий России в Украине. Ранее Китай воздерживался от критики действий Москвы, заявляя о необходимости достижения мира с учётом интересов всех сторон. Представители КНР голосование не комментировали.

Российский представитель при обсуждении документа призывал исключить из документа пункт с осуждением России, обвиняя страны Запада в «политизации» резолюции.