 
«  
  »

Британська розвідка розповіла, де РФ найінтенсивніше готується до оборони

Про це пише міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що з літа 2022 року Росія побудувала одні з наймасштабніших систем військово-оборонних споруд, які бачили у світі за багато десятиліть. Вони розташовані не лише поблизу нинішньої лінії фронту, але й глибоко вкопані на тимчасово окупованих територіях.

Зображення показують, що Росія докладає особливих зусиль для укріплення північної адміністративної межі Криму, в тому числі з багатошаровою оборонною смугою біля села Медведівка, що у Джанкойському районі. Росія також вирила сотні кілометрів траншей на своїй території, зокрема, в Білгородській та Курській областях.

«Все це підкреслює глибоку стурбованість російських лідерів тим, що Україна може досягти великого прориву. Проте деякі роботи, ймовірно, були замовлені місцевими командирами та місцевими керівниками в спробах просунути офіційний наратив про те, що Україні та НАТО «загрожують» Росії», — підсумували у розвідці Британії.

1 мая, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  