Зеленський: Росіяни вже думають про оборону, це друга частина війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни переходять до оборони й настала друга частина війни, де Україна збирається перехопити ініціативу. Про це Зеленський розповів в інтерв’ю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам

«Я вважаю, що щоденно вони (росіяни – ред.) будуть ставати слабшими, і в нас буде більше й більше шансів. Вони вже змінили тактику, вони вже думають про оборону окупованих ними територій. Це вже інша хвиля цієї війни. Це непроста хвиля й для нас.

Ми розуміємо, що їх наполегливість на полі бою, яка була на початку, розбита нашими силами, сьогодні вони вкопуються, роблять оборонні рубежі. Це буде складно для нас, буде дуже непросто, але це вже друга частина, в якій ми збираємося забрати ініціативу в цій війні».

Разом з тим, Зеленський відзначив, що інформація, яка просочується в пресу, «точно не допомагає» українському контрнаступу.

«Іноді є інформація, яка виходить в тій чи іншій пресі, і це не тільки російська преса. Вона не допомагає. Чи вона нас зупинить? Ні, навіть якщо вона буде з’являтися щоденно. Ми все одно підемо вперед і точно переможемо… Не важливо, наскільки вона фейкова чи правдива. Все це впливає. І це точно не допомагає. А все інше – дрібниці, ми їх пройдемо», — сказав президент.

В цьому ж інтерв’ю Зеленський розповів, що Україна готується до контрнаступу, але щоб зберегти більше життів, потрібна зброя. Водночас він висловив думку, що Україна не може тягнути з відвоюванням своїх територій до того, поки партнери нададуть F-16, контрнаступ має початися раніше.