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За добу Росія втратила в Україні 470 військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.23 орієнтовно становили:

  • особовий склад ‒ близько 190 510 (+470) осіб
  • танки ‒ 3699 (+2) од;
  • бойові броньовані машини ‒ 7189 (+5) од;
  • артилерійські системи – 2914 (+6) од;
  • РСЗВ – 544 (+1) од;
  • засоби ППО ‒ 295 (+1) од;
  • літаки – 308 (+0) од;
  • гелікоптери – 294 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2475 (+4) од;
  • крилаті ракети ‒ 932 (+0) од;
  • кораблі/катери ‒ 18 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 5842 (+6) од;
  • спеціальна техніка ‒ 357 (+2).

Дані уточнюються.

30 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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