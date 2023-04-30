Британська розвідка виявила «середньовічні» способи покарання, які РФ застосовує до власних військових на фронті Зеленський: Росіяни вже думають про оборону, це друга частина війни » За добу Росія втратила в Україні 470 військових За весь час повномасштабної війни Росія втратила в Україні 190510 солдатів, 2475 безпілотників і 295 засобів протиповітряної оборони Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.23 орієнтовно становили: особовий склад ‒ близько 190 510 (+470) осіб

танки ‒ 3699 (+2) од;

бойові броньовані машини ‒ 7189 (+5) од;

артилерійські системи – 2914 (+6) од;

РСЗВ – 544 (+1) од;

засоби ППО ‒ 295 (+1) од;

літаки – 308 (+0) од;

гелікоптери – 294 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2475 (+4) од;

крилаті ракети ‒ 932 (+0) од;

кораблі/катери ‒ 18 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 5842 (+6) од;

спеціальна техніка ‒ 357 (+2). Дані уточнюються.