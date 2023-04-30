За добу Росія втратила в Україні 470 військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.23 орієнтовно становили:
- особовий склад ‒ близько 190 510 (+470) осіб
- танки ‒ 3699 (+2) од;
- бойові броньовані машини ‒ 7189 (+5) од;
- артилерійські системи – 2914 (+6) од;
- РСЗВ – 544 (+1) од;
- засоби ППО ‒ 295 (+1) од;
- літаки – 308 (+0) од;
- гелікоптери – 294 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2475 (+4) од;
- крилаті ракети ‒ 932 (+0) од;
- кораблі/катери ‒ 18 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5842 (+6) од;
- спеціальна техніка ‒ 357 (+2).
Дані уточнюються.
Leave a Reply