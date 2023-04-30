ЗСУ під Бахмутом знищують не тільки вагнерівців, а й розбили ще одну ворожу ПВК «Поток» Ціллю масованого ракетного обстрілу минулої доби, імовірно, є військові поставки, які нещодавно надійшли Україні, — британська розвідка » Воювати на F-16 вже готові кілька десятків українців Речник Командування Повітряних Сил України Юрій Ігнат заявив, що на винищувачах F-16 вже готові воювати кілька десятків українських пілотів Про це він повідомив в етері загальнонаціонального телемарафону. «Ми плануємо перевести всіх пілотів. Нам потрібно навчити всіх. Але визначено командувачем Повітряних Сил пілотів, які вже мають певний рівень англійської мови, бойовий досвід, і це молоді пілоти. Вони готові вже хоч завтра воювати. Тут потрібне політичне рішення, щоб ми почали процес підготовки і наземного персоналу, це офіцери бойового управління, інженери військові. Кілька десятків пілотів готові вже воювати», — сказав Ігнат.