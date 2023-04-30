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Воювати на F-16 вже готові кілька десятків українців

Про це він повідомив в етері загальнонаціонального телемарафону.

«Ми плануємо перевести всіх пілотів. Нам потрібно навчити всіх. Але визначено командувачем Повітряних Сил пілотів, які вже мають певний рівень англійської мови, бойовий досвід, і це молоді пілоти. Вони готові вже хоч завтра воювати. Тут потрібне політичне рішення, щоб ми почали процес підготовки і наземного персоналу, це офіцери бойового управління, інженери військові. Кілька десятків пілотів готові вже воювати», — сказав Ігнат.

30 апреля, 2023 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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