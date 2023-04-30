Книга «Тримай зі мною крило». Віталій Рождаєв

“Тримай зі мною крило”

Книга для молодшого та середнього шкільного віку.

Про книгу: це художнє оповідання про “Привидів Києва” — пілотів, які роблять неможливе, захищаючи українську державу під час війни. Книга розрахована на дітей, молодшого та середнього шкільного віку.

В Максима є батько — справжнісінький пілот винищувача. А ще є тітонька Ксена, яка також пілот, та ще й ганяє на мотоциклі.

Як почалася війна, тато Максима Степан, Ксена, та їхні друзі, в тому числі командир, якого називають Перший, захищають небо Києва від ворожих літаків.

Когось з цих пілотів називають “Привид Києва” , та тільки самі пілоти та Максим знають хто цей пілот.

Одного разу тато Максима майже втратив керування літаком після бою, але добре знайомий справжній “привид” допоміг йому долетіти до аеродрому, пообіцявши, що вони ще обов”язково зустрінуться…

Про автора: Віталій Рождаєв. Журналіст, блогер, та письменник. Автор дитячих та дорослих творів, внесених в реєстр бібліотеки ім.Вернадського, та в реєстр національної бібліотеки Латвії.

Народився в місті Ірпінь, Київської області.

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