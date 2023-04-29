В Україні знищені вже 190 тисяч російських вояк

Протягом доби 28 квітня в Україні росіяни втратили своїх 580 вояк та десятки одиниць техніки.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 190040 (+580) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3697 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7184 (+3) од,
- артилерійських систем – 2908 (+3) од,
- РСЗВ – 543 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 294 (+0) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2471 (+4),
- крилаті ракети ‒ 932 (+21),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5836 (+17) од,
- спеціальна техніка ‒ 355 (+2).
Дані уточнюються.
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