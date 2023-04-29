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Україна та Чехія разом виготовлятимуть навчальні літаки, зброю та лагодитимуть танки

Про це розповів президент Чехії Петер Павел на спільній пресконференції з українським і словацькою колегами Володимиром Зеленським і Зузаною Чапутовою, передає Укрінформ.

«У нас підготовлено шість ключових проєктів спільного виробництва на базі що українських, то й чеських фірм…. Щодо конкретних проєктів, вони стосуються виробництва боєприпасів, ручної зброї, ремонту танків, наприклад Т-72, а також потенційне виробництво навчальних літаків», — наголосив він.

За словами Петера Павела, для Чехії пріоритетом є те, щоб озброєння та літаки частково чи повністю виробляли в Україні.

29 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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