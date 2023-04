В Севастополі атакована нафтобаза Контрнаступ не слід вважати вирішальною битвою – Кулеба » США нададуть Україні датчики радіації для реєстрації ядерних вибухів Федеральне Національне управління з ядерної безпеки США передасть Україні радіаційні датчики, які можуть виявити сплески радіації від ядерної зброї або брудної бомби й підтвердити, хто здійснив атаку Про це мовиться в матеріалі The New York Times. Сполучені Штати розгорнуть в Україні датчики, які можуть виявити сплески радіації від ядерної зброї або «брудної бомби» й можуть підтвердити, хто здійснив атаку. Зазначається, що частково це рішення ухвалили, аби у випадку використання Росією ядерної зброї в Україні можна було б визначити її слід і довести вину Москви. У заяві, надісланій The New York Times у відповідь на запитання журналіста, Федеральне Національне управління з ядерної безпеки США заявило, що мережа датчиків розгортається «по всьому регіону» і матиме можливість «схарактеризувати розмір, місце і наслідки будь-якого ядерного вибуху». Крім того, воно заявило, що розгорнуті датчики позбавлять Росію «будь-якої можливості застосувати ядерну зброю в Україні без ідентифікації».