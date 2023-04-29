Конгресмени з обох партій тиснуть на Байдена щодо передачі Україні F-16 та ATACMS

Про це повідомляє в п’ятницю видання The Hill.

«Члени Конгресу від обох партій закликали Байдена поставити Україні реактивні ракети великої дальності ATACMS і сучасні винищувачі F-16»,- зауважує видання.

Адміністрація США досі відмовляється від такого кроку та заявляє, що Сполучені Штати не мають зайвих систем ATACMS, а літаки не є пріоритетом для ЗСУ. Втім, обіцянка Вашингтона дати Україні основні бойові танки M1 Abrams після того, як упродовж місяців Білий дім відмовлявся це зробити, дала привід для оптимізму.

Наразі група законодавців вважає, що логічним наступним кроком мають стати літаки F-16 та ракети великої дальності. Обладнання може бути ключовим для оборони, а також контрнаступу українців, стверджують члени Конгресу.

Серед них видання наводить, в тому числі прізвища однопартійців Байдена – Джейсона Кроу, Річарда Блументаля, Шелдона Вайтхауса, Джареда Голдена, Марка Келлі та інших.

Також з цією позицією погоджуються й деякі військові лідери США.