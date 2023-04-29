475 дітей загинуло, понад 953 отримали поранення після вторгнення россії в Україну

Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

«Станом на ранок 29 квітня 2023 року більше ніж 1428 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 475 дітей загинуло та понад 953 отримали поранення різного ступеня тяжкості», — наголосили ювенальні прокурори.

Дані не остаточні. Їх продовжують встановлювати в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждалих дітей — у Донецькій області — 452, Харківській — 275, Київській — 128, Херсонській — 94, Запорізькій — 89, Миколаївській — 88, Чернігівській — 69, Дніпропетровській — 67, Луганській — 66.

28 квітня внаслідок російського ракетного удару по 9-поверхівці в Умані загинули дівчата 8 і 10 років, а також хлопчики віком 15 і 1,5 року.

29 квітня від ворожого обстрілу Семенівського району Чернігівщини поранення отримав 14-річний хлопчик.