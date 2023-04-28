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В Україні відправлятимуть на фронт військкомів, які давно сидять у центрах комплектації – Резніков

Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному відправляти на фронт військкомів з тилу, а на їх місце назначати поранених військовослужбовців.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков під час пресконференції, передає “Прямий”.

За його словами, йдеться про військкомів, які давно сидять у центрах комплектацій.

“А направляти на місце військкомів будуть військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, зокрема, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб”, – додав міністр.

28 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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