В Україні відправлятимуть на фронт військкомів, які давно сидять у центрах комплектації – Резніков

Президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних Сил України Валерію Залужному відправляти на фронт військкомів з тилу, а на їх місце назначати поранених військовослужбовців.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков під час пресконференції, передає “Прямий”.

За його словами, йдеться про військкомів, які давно сидять у центрах комплектацій.

“А направляти на місце військкомів будуть військовослужбовців, які отримали поранення, які знають, зокрема, як правильно проводити роботу з реалізації мобілізаційних потреб”, – додав міністр.