У повітряному просторі Києва ППО збила 11 ворожих ракет і два дрони

Про це повідомляє Київська МВА.

Зазначають, що обстріл був здійснений з літаків стратегічної авіації. У повітряному просторі столиці знищили 11 крилатих ракет і два БПЛА, чий тип ще встановлюють.

Унаслідок падіння уламків в Оболонському районі Києва перебито локальну лінію електромережі та пошкоджено дорожнє покриття. Жертв і руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано.

«Дякую Силам протиповітряної оборони за службу і захист Києва! Ще раз звертаюся до киян і буду повторювати ці слова постійно: не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Бережіть себе і близьких», — сказав очільник КМВА Сергій Попко.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко також повідомив, що в населеному пункті Українка на Київщині двоє людей травмовані. На місці працюють рятувальники та поліцейські, допомогу нададуть якнайшвидше.

Голова Київської ОВА Руслан Кравченко розповів подробиці щодо ворожого удару по місту Українка. Він зазначив, що серед двох постраждалих дитина — 13-річну дівчинку доставили в Охматдит.

Також Кравченко додав, що уламки російської ракети влучили в багатоповерховий будинок. Унаслідок цього пошкоджено квартири на п’ятому і шостому поверхах. Пожежу локалізували.

Раніше Київська МВА повідомляла про роботу ППО.

Близько 04:40 жителі Києва та передмістя чули вибухи.

«Працює ППО! Зберігайте спокій! До відбою повітряної тривоги перебувайте в укриттях!» — писала міська військова адміністрація.

Про роботу ППО також повідомляли в обласній військовій адміністрації.

Повітряну тривогу у Києві та області оголосили о 04:02. Відбій прийшовся на 06:14.