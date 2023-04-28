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«Іскандер-К»: Повітряні сили уточнили, з чого 27 квітня РФ обстріляла Миколаїв У повітряному просторі Києва ППО збила 11 ворожих ракет і два дрони » Росія за добу війни втратила 540 військових Росія втратила з початку повномасштабної війни в Україні понад 188,9 тис. військовослужбовців, 2473 безпілотники, 7184 бронемашини Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.23 орієнтовно становили: особовий склад ‒ близько 189 460 (+540) осіб

танки ‒ 3694 (+0)

бойові броньовані машини ‒ 7181 (+3)

артилерійські системи – 2905 (+18)

РСЗВ – 543 (+1)

засоби ППО ‒ 294 (+1)

літаки – 308 (+0)

гелікоптери – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2467 (+6)

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі/катери ‒ 18 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 5819 (+14)

спеціальна техніка ‒ 353 (+1) Дані уточнюються.