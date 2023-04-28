Росія за добу війни втратила 540 військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.23 орієнтовно становили:
- особовий склад ‒ близько 189 460 (+540) осіб
- танки ‒ 3694 (+0)
- бойові броньовані машини ‒ 7181 (+3)
- артилерійські системи – 2905 (+18)
- РСЗВ – 543 (+1)
- засоби ППО ‒ 294 (+1)
- літаки – 308 (+0)
- гелікоптери – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2467 (+6)
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі/катери ‒ 18 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 5819 (+14)
- спеціальна техніка ‒ 353 (+1)
Дані уточнюються.
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