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Росія за добу війни втратила 540 військових

російські військові окупанти
Росія втратила з початку повномасштабної війни в Україні понад 188,9 тис. військовослужбовців, 2473 безпілотники, 7184 бронемашини

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.23 орієнтовно становили:

  • особовий склад ‒ близько 189 460 (+540) осіб
  • танки ‒ 3694 (+0)
  • бойові броньовані машини ‒ 7181 (+3)
  • артилерійські системи – 2905 (+18)
  • РСЗВ – 543 (+1)
  • засоби ППО ‒ 294 (+1)
  • літаки – 308 (+0)
  • гелікоптери – 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2467 (+6)
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 18 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 5819 (+14)
  • спеціальна техніка ‒ 353 (+1)

Дані уточнюються.

28 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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