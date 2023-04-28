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Ракети, які сьогодні застосував ворог, не є складною цілю для систем Patriot, — Повітряні сили ЗСУ

ЗРК Patriot
Системи Patriot легко справляються з ракетами Х-101, Х-555, якими Росія атакувала Україну в ніч на 28 квітня. Однак подробиць роботи ППО не розголошують

Про це заявив під час телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Для такого комплексу як Patriot — це нескладна ціль, крилата ракета врешті-решт збивається, Х-101, Х-555. Це ті ракети, які сьогодні застосовувалися. Вони збиваються різними типами озброєння, навіть мобільні вогневі групи відпрацьовують. Сьогодні також — дві цілі знищено саме ППО Сухопутних військ», — каже Ігнат.

Спікер Повітряних сил зауважив, що в Україні окрім Patriot працюють NASAMS та IRIS-T.

Водночас військові ніколи не розголошують, яке саме озброєнням працювало на тому, чи іншому напрямку, адже це дало б російській армії можливість зробити висновки про розташування техніки ЗСУ.

28 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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