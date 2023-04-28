Прогноз погоди на вихідні 29–30 квітня: тепла і сонця доведеться ще трохи почекати

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних буде примхливою. На мешканців практично всіх областей України очікують затягнуте хмарами небо, дощі, грози та нічні заморозки, тож метеозалежним людям варто бути напоготові.

Погода в суботу 29 квітня

У суботу в більшості регіонів буде хмарно з проясненнями. На заході країни пройдуть невеликі дощі, на сході та південному сході очікуються помірні дощі з грозами. Середня температура повітря вдень в Україні становитиме близько +13…+16 °С. Уночі в Дніпрі, східних та південно-східних областях термометри покажуть від +5 до +12 °С, а ось у західні, центральні та північні області прийдуть заморозки до -3 °С, тому варто заздалегідь укрити рослини в саду та на городі.

Погода в неділю 30 квітня

У неділю погода буде хмарною, середня денна температура повітря у більшості областей становитиме +12…+14 °С. Найтепліше буде в Одеській і Миколаївській областях, на Волині та Закарпатті — +16…+18 °С. Уночі у Києві, північних та центральних регіонах очікуються заморозки.

Невеликі дощі пройдуть у західних, східних та південних областях. Якщо несприятлива погода відмінить вашу прогулянку, не засмучуйтесь — можна влаштувати вдома джаз-паті, адже 30 квітня у світі відзначають День джазу. І не забудьте запалити свічки! Не лише для особливого настрою, а й на честь Дня свічника, який також відзначається цього дня.

Погода у понеділок 1 травня

Дощитиме у понеділок на сході, півдні та в центрі країни. При цьому у східних та центральних областях погода на початку тижня буде прохолодною — до +13…+16 °С, на півдні, півночі та заході повітря прогріється до вельми комфортних +17…+19 °С, а на Закарпатті та Буковині — до +21 °С.

Не забудьте про захист від алергенів!

По всій Україні цвіте береза, тому алергікам варто по можливості обмежити перебування на вулиці ранковими та вечірніми годинами, встановити на вікна сітки та частіше прати одяг.

Народні прикмети та вірування

Наші пращури вірили, що гроза з гучною громовицею на Ірину, 29 квітня, віщувала багатий урожай, а зливи — спеку незабаром. Цього дня намагалися не рвати квіти, щоб уникнути проблем зі здоров’ям.

Сонячна погода на Зосиму, 30 квітня, обіцяла спекотне посушливе літо, а хмарна — дощі та прохолоду найближчими днями. Оскільки святий Зосима вважається покровителем бджіл та бджільництва, цього дня ласували медом, щоб цілий рік бути здоровими та везучими.