 
«  
  »

Президента Сербії Вучича екстрено госпіталізували

Александар Вучич

Про це інформує В92.

За словами видання, цю інформацію неофіційно підтвердили. Офіційних коментарів наразі не було.

Зазначають, що президент потрапив до лікарні, але не до VMA, про що повідомили в соцмережах. Місцеві ЗМІ пишуть, що Вучич відмовився від послуг VMA відтоді, відколи доктор Слободан Обрадович приєднався до групи «Об’єднані проти Covid», яка намагалася принизити зусилля Сербії із захисту людей і охорони здоров’я під час пандемії.

Причин госпіталізації Вучича не називають. ЗМІ припускають, що це може бути пов’язано із серцево-судинною недостатністю. Її у сербського президента виявили раніше.

Також син Вучича Данило надіслав батькові рішуче повідомлення про підтримку.

28 апреля, 2023 | Category: Мир, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  