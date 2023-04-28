НАТО: ВСУ имеют все необходимое для начала наступления

КИЕВ – Более 98 процентов боевых машин, обещанных Украине, уже поставлено. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 27 апреля во время пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

«Более 98 процентов боевых машин, обещанных Украине, уже поставлено. Это означает более 1550 единиц бронетехники, 230 танков и другой техники, в том числе большое количество боеприпасов. В общей сложности мы подготовили и оснастили более девяти новых украинских бронетанковых бригад. Это даст Украине сильную позицию для продолжения отвоевывания оккупированных территорий», – заявил Йенс Столтенберг, сообщает сайт Альянса.

Генеральный секретарь НАТО поблагодарил премьер-министра Люксембурга за военную и гуманитарную поддержку Украины, а также за существенные финансовые взносы Люксембурга в фонд НАТО для Украины.

Он подчеркнул, что фонд «оказывает срочную поддержку, включая медикаменты, мобильные спутниковые системы и понтонные мосты».

Сайт Альянса сообщает, что на июльском саммите в Вильнюсе НАТО планирует выступить с многолетней программой поддержки Украины: «В целом, через Контактную группу во главе с Соединенными Штатами союзники и партнеры по НАТО оказали Украине беспрецедентную поддержку», – подчеркнул Йенс Столтенберг.

О том, что Вооруженные силы Украины имеют все необходимое оборудование, оружие и боеприпасы для начала весеннего наступления, заявил американским законодателям 26 апреля глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Кристофер Каволи.

Он отметил, что «более 98% боевых машин уже там», в Украине.

При этом командующий Вооруженными силами США в Европе «твердо уверен», что, когда бы ни началось наступление, действия украинских сил не будет тормозить дефицит систем вооружения или поставок.

Первые западные танки, включая британские «Челленджеры» и германские «Леопарды», начали поступать в Украину в марте. Американские противоракетные комплексы «Пэтриот» прибыли в Украину в начале апреля.

На прошлой неделе США объявили о новой военной помощи Киеву.

В пакете стоимостью 325 миллионов долларов обещаны дополнительные артиллерийские снаряды и ракеты, а также противотанковые управляемые ракеты TOW и другое противотанковое оружие.

«Я уверен, что мы поставили материально-технические ресурсы, которые им нужны, и будем продолжать поставки для поддержки их операций», – добавил Каволи, отвечая на вопрос о подготовке Украины.

Помощник министра обороны США Селеста Уолландер, выступая перед законодателями, настаивала, что самые важные потребности Киева удовлетворяются.

По ее словам, в приоритете остаются системы ПВО, артиллерия и бронетехника, сообщает корреспондент «Голоса Америки» Джефф Селдин.

Контрнаступление произойдет неожиданно

В интервью, которое РБК-Украина публикует 27 апреля, министр обороны Алексей Резников выразил надежду, что контрнаступление «произойдет неожиданно и для вас тоже».

«Потому что в этом смысл военной операции – никто не должен знать, что она началась. Чем дольше не узнает враг, тем больше вероятности, что она пройдет успешно», – подчеркнул глава оборонного ведомства.

Он также согласился с тем, что ожидания в обществе от контрнаступления несколько перегретые.

«Раньше не верили в победу. Раньше хотели, чтобы Украина выжила хоть как-то минимально, чтобы хоть какая-то часть Украины сохранилась. А когда ВСУ показали успехи, все начали верить в победу – после Змеиного, после Киевщины, Черниговщины и Сумщины, после Харьковщины, Херсона. Хотят следующей победы. Это нормально, это эмоции – ожидание успеха», – подчкрнул Алексей Резников.

«Приоритетом №1» для обеспечения безопасности мирных городов он назвал системы противовоздушной обороны и отметил необходимость «увеличить их количество и количество ракет к ним».

«И плюс не забываем, что авиационная платформа – это тоже часть ПВО. То есть современный самолет поколения 4++ как полноценная закрытая система ПВО. Потому что он тогда будет закрывать «лакуны», провалы имеющихся у нас систем советского образца», – сказал министр обороны Украины в интервью РБК-Украина.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также призвал западных партнеров «сделать шаг» – предоставить истребители F-16.

«Предоставление Украине F-16 будет скорее сдерживать Россию, чем «провоцировать» ее», – отметил он в Твиттере 27 апреля.

Он подчеркнул, что ранее высказанные опасения в провоцировании эскалации в случае поставок в Украину артиллерии, РСЗО, систем ПВО, танков и ракет дальнего действия – не оправдались.

Обмен информацией о ситуации на поле боя

Американская сторона была проинформирована об актуальной ситуации на поле боя, возможных действиях врага и мерах, принимаемых силами безопасности и обороны Украины с целью освобождения украинских земель.

Об этом говорится в сообщении по итогам телефонного разговора 27 апреля главы Офиса президента Андрея Ермака и Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с советником Президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Украинская сторона акцентировала внимание на важности продолжения активной поддержки партнерами украинской армии, в частности поставок вооружения и боеприпасов, сообщает сайт президента Украины.

Руководитель Офиса президента Украины выразил благодарность команде Президента Джозефа Байдена, американским законодателям и народу Америки за мощную поддержку и лидерство в вопросе отражения российской агрессии и защиты свободы и демократических ценностей в Европе.

О ресурсах для наступления и обороны

Политолог Олеся Яхно считает, что названные цифры в 98–100 процентов переданной техники, очевидно, касаются той части, которая согласована с Украиной.

«По поводу истребителей решение так и не принято. Очевидно, что речь идет ровно о том вооружении и том количестве, которое было согласовано и на Рамштайне, и индивидуально между отдельными странами. И в этом смысле никакого политического подтекста нет. Но тогда нужно говорить о том, что есть виды вооружения, которые Украина просит, но их не одобрили, хотя сам факт 98% нужного вооружения, которое поступило, это немало», – говорит Олеся Яхно корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Она отмечает, что, учитывая оценки аналитиков и военных экспертов, для контрнаступления нужно больше ресурсов, чем для обороны.

«И с учетом сохранения тайны сроков и места, где может быть начато контрнаступление, очевидно, что вначале нужно разминировать территорию, для наступления танков необходимо сопровождение истребителей. Это то, о чем говорят военные, и понятно для невоенного человека, когда речь идет об усилиях и затратах для контрнаступления», – подчеркивает Олеся Яхно.

Она также отмечает, что, судя по доступной информации, Россия еще не задействовала весь потенциал военных самолетов, и может его использовать в ходе весенне-летней кампании.

Работа по обеспечению Украины будет продолжена

Директор Центра общественных исследований «Украинский меридиан» Дмитрий Левусь считает, что данный объем военной техники, переданный Украине, нельзя считать окончательным.

«Во время заседания одиннадцатого саммита стран-участниц Рамштайна говорилось, что работа по обеспечению Украины будет продолжена. Не открыт ленд-лиз в США для Украины. Другие заявления, которые делались до этого, они были такого плана что будет поставлять Украине все, что нужно для победы, и столько, сколько нужно. Думаю, что сейчас идет разговор о временном отрезке и наполнении техникой для конкретных событий на фронте российско-украинской войны», – говорит Дмитрий Левусь корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что для фронта и победы всегда есть потребность в разной и в большем количестве техники.

«Логично, что мы не можем знать наверняка, сколько и чего поставляется, какие системы действительно развернуты, ведь за этой информацией следит и Россия. Украина не молчит и продолжает говорить про необходимость предоставления воздушных ударных платформ – боевых самолетов. И аргумент некоторых экспертов, что к получению таких самолетов нужна длительная и сложная подготовка пилотов – неверный», – считает политолог.

По словам Дмитрия Левуся, расширение поставок систем противовоздушной обороны также является «просто необходимым» решением для обеспечения эффективного контрнаступления.

Голос Америки