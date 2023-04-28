Кількість жертв в Умані внаслідок атаки росіян зросла до 14

Станом на 12:38 рятувальники дістали з-під завалів будинку в Умані ще 2 тіла, таким чином кількість жертв російської атаки зросла до 14 — керівник МВС Ігор Клименко у Facebook, ДСНС у Facebook, начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, МВС у Telegram

«Умань: щойно з-під завалів дістали тіла ще 2-ох людей. Станом на зараз 14 загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці».

ФОТО МВС

Деталі: У ДСНС уточнили, що серед загиблих – дитина 2013 року народження.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що серед десяти загиблих двоє 10-річних дітей.

ФОТО ДСНС

Також постраждали 18 людей (з них 11 госпіталізовано) та врятовано 17 осіб (з них троє дітей).