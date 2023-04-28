ISW: Командування РФ змінило відповідальних за логістику та забезпечення в Україні

Російське військове командування змінило керівників, які відповідають за логістику та забезпечення в Україні, у тому числі через те, що в РФ зростає страх перед українським контрнаступом — звіт Інституту вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни повідомляє, що російське військове командування, ймовірно, здійснює перестановки в керівництві органів управління, пов’язаних із формуванням сил і матеріально-технічним забезпеченням.

Кілька відомих російських військових блогерів заявили 27 квітня, що генерал-полковник Олексій Кузьменков, заступник керівника Росгвардії, замінив генерал-полковника Михайла Мізінцева на посаді заступника міністра оборони РФ з питань логістики.

ISW повідомляє, що один з пов’язаних з групою «Вагнер» військових блогерів стверджував, що звільнення Мізінцева може бути результатом перевірки боєготовності військ Північного флоту, яку проводив колишній командувач повітряно-десантними військами і пов’язаний з «Вагнером» генерал-полковник Михайло Теплінський, який нещодавно був перепризначений на «невизначену посаду» в Україні.

Блогер стверджував, що інспекція Теплінського виявила, що війська на певних ділянках фронту не отримують необхідного озброєння. Група «Вагнер» зазнала значних проблем у відносинах з російським логістичним підприємством, і роль Теплінського у виявленні проблем з постачанням може свідчити про те, що російські органи забезпечення знову зосередяться на наданні «Вагнеру» необхідної логістичної підтримки, оскільки зв’язки Теплінського з «Вагнером» добре відомі, як повідомляє Інститут.

У вересні минулого року ISW повідомляла, що Мізінцев замінив генерала армії Дмитра Булгакова на посаді начальника тилу і що Мізінцев раніше очолював Центр управління національною обороною Росії та наглядав за командуванням 150-ї мотострілецької дивізії (8-а загальновійськова армія, Південний військовий округ) під час російських операцій в Маріуполі навесні минулого року.