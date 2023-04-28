«Іскандер-К»: Повітряні сили уточнили, з чого 27 квітня РФ обстріляла Миколаїв

Удар по Миколаєву в ніч на 27 квітня, внаслідок якої загинула людина та ще 23 було поранено, Росія здійснила крилатими ракетами «Іскандер-К» — речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Вночі у четвер росіяни вдарили ракетами по Миколаєву, влучили в багатоповерхівку і приватний будинок.

Керівник військової адміністрації Миколаївської області Віталій Кім спочатку повідомив, що ворог використав С-300, згодом керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що були пуски ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Водночас Повітряні сили уточнюють, що за перевіреною інформацією, противник уразив Миколаїв із суші, а не моря.

«За уточнюючою інформацією, з південного напрямку летіли «Іскандер-К». Це теж крилата ракета, яка в принципі має такі самі тактико-технічні характеристики як «Калібр», але «Іскандер-К» – це ракета наземного, а не морського базування.

Ці ракети дуже важко збити, бо вони летять дуже низько, це ускладнює її виявлення, хоча випадки збиття протиповітряною обороною були».