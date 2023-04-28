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«Дюна 2»: первые кадры

Издание Vanity Fair поделилось эксклюзивными кадрами сиквела «Дюны» Дени Вильнёва.

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Дюна,Актеры и Актрисы,Знаменитости,Киноиндустрия,Фильмы,Дэйв Батиста,Стеллан Скарсгард,Тимоти Шаламе,Зендея,Джош Бролин,Josh Brolin,Ребекка Фергюсон,Хавьер Бардем,Леа Сейду,Остин Батлер,Флоренс Пью,Дени Вильнев,дюна 2
Дюна,Актеры и Актрисы,Знаменитости,Киноиндустрия,Фильмы,Дэйв Батиста,Стеллан Скарсгард,Тимоти Шаламе,Зендея,Джош Бролин,Josh Brolin,Ребекка Фергюсон,Хавьер Бардем,Леа Сейду,Остин Батлер,Флоренс Пью,Дени Вильнев,дюна 2
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Дюна,Актеры и Актрисы,Знаменитости,Киноиндустрия,Фильмы,Дэйв Батиста,Стеллан Скарсгард,Тимоти Шаламе,Зендея,Джош Бролин,Josh Brolin,Ребекка Фергюсон,Хавьер Бардем,Леа Сейду,Остин Батлер,Флоренс Пью,Дени Вильнев,дюна 2
Дюна,Актеры и Актрисы,Знаменитости,Киноиндустрия,Фильмы,Дэйв Батиста,Стеллан Скарсгард,Тимоти Шаламе,Зендея,Джош Бролин,Josh Brolin,Ребекка Фергюсон,Хавьер Бардем,Леа Сейду,Остин Батлер,Флоренс Пью,Дени Вильнев,дюна 2

Также, помимо уже известных нам героев, на кадрах можно увидеть Лею Сейду в образе Леди Марго, Остина Батлера в образе Фейд-Раута и Флоренс Пью в образе принцессы Ирулан.

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Дюна,Актеры и Актрисы,Знаменитости,Киноиндустрия,Фильмы,Дэйв Батиста,Стеллан Скарсгард,Тимоти Шаламе,Зендея,Джош Бролин,Josh Brolin,Ребекка Фергюсон,Хавьер Бардем,Леа Сейду,Остин Батлер,Флоренс Пью,Дени Вильнев,дюна 2
Дюна,Актеры и Актрисы,Знаменитости,Киноиндустрия,Фильмы,Дэйв Батиста,Стеллан Скарсгард,Тимоти Шаламе,Зендея,Джош Бролин,Josh Brolin,Ребекка Фергюсон,Хавьер Бардем,Леа Сейду,Остин Батлер,Флоренс Пью,Дени Вильнев,дюна 2

Не упустил свой шанс предстать перед объективом и сам режиссёр Дени Вильнёв, который в разговоре с Vanity Fair подчеркнул, что между двумя частями «Дюны» не будет никакого скачка во времени и события сиквела продолжат развиваться с того момента, на котором завершилась первая часть.

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Мировая премьера «Дюны 2» должна состояться 3 ноября 2023 года.

28 апреля, 2023 | Category: Новости, Шоу-бизнес

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