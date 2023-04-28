«Дюна 2»: первые кадры

Издание Vanity Fair поделилось эксклюзивными кадрами сиквела «Дюны» Дени Вильнёва.

Также, помимо уже известных нам героев, на кадрах можно увидеть Лею Сейду в образе Леди Марго, Остина Батлера в образе Фейд-Раута и Флоренс Пью в образе принцессы Ирулан.

Не упустил свой шанс предстать перед объективом и сам режиссёр Дени Вильнёв, который в разговоре с Vanity Fair подчеркнул, что между двумя частями «Дюны» не будет никакого скачка во времени и события сиквела продолжат развиваться с того момента, на котором завершилась первая часть.

Мировая премьера «Дюны 2» должна состояться 3 ноября 2023 года.