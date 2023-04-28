Депутати Тернополя звернулись до ВРУ щодо заборони діяльності УПЦ МП

Про це йдеться на сайті Тернопільської міської ради, передає «Еспресо.Захід».

У зверненні наголошують, що УПЦ МП, як частина російської православної церкви, є для Росії останнім форпостом з підтримки держави-агресора на території України.

«Ця релігійна організація послідовно провадить розкольницьку політику на релігійному ґрунті, штучно створюючи передумови для релігійного протистояння в українському суспільстві та невпинно розповідаючи всім навкруги про жахливу міжрелігійну ситуацію в Україні.

Якщо Україна хоче гарантувати свою безпеку і незалежність — в ній не повинні працювати ворожі структури. Важко перемогти агресора, який має потужну п’яту колону в середині держави», – написали депутати.

Крім того, вони вважають,що структуру, в якій повно російських шпигунів і любителів «русского міра», неможливо реформувати чи змінити, тому її треба ліквідувати.

«Незалежність від росії має бути у всьому – в релігії та вірі також. Вважаємо, що саме така активна патріотична позиція державної влади усуне загрозу російського втручання у внутрішні справи України, забезпечить єдність українського суспільства і держави у протистоянні агресору та стане вагомою передумовою майбутньої перемоги», – йдеться у зверненні.

Депутати Тернопільської міської ради, закликали ВРУ ухвалити законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій. Підписав звернення мер Тернополя Сергій Надал