Болгарія запроваджує військову підготовку для старшокласників Росіяни маскують військовий транспорт, який рухається з Маріуполя до Криму » ЗСУ за добу ліквідували 510 російських військових Росія втратила з початку повномасштабної війни в Україні понад 188,9 тис. військовослужбовців, 7178 бронемашин, 3694 танки, 2461 безпілотник Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Від 24 лютого 2022 року до 27 квітня 2023 року РФ втратила в Україні: особового складу – близько 188 920 (+510) осіб,

танків – 3694 (+2)

бойових броньованих машин – 7178 (+16)

артилерійських систем – 2887 (+10)

РСЗВ – 542 (+3)

засобів ППО – 293 (+1)

літаків – 308 (+0)

гелікоптерів – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2461 (+21)

крилатих ракет – 911 (+0)

кораблів/катерів – 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5805 (+13)

спеціальної техніки – 352 (+0) Остаточні дані уточнюють.