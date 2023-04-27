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ЗСУ за добу ліквідували 510 російських військових

знищений російський танк

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Від 24 лютого 2022 року до 27 квітня 2023 року РФ втратила в Україні:

  • особового складу – близько 188 920 (+510) осіб,
  • танків – 3694 (+2)
  • бойових броньованих машин – 7178 (+16)
  • артилерійських систем – 2887 (+10)
  • РСЗВ – 542 (+3)
  • засобів ППО – 293 (+1)
  • літаків – 308 (+0)
  • гелікоптерів – 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2461 (+21)
  • крилатих ракет – 911 (+0)
  • кораблів/катерів – 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5805 (+13)
  • спеціальної техніки – 352 (+0)

Остаточні дані уточнюють.

27 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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