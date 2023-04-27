Японский аппарат Hakuto-R вместе с ровером «Рашид» пропали без вести во время посадки на Луну

Инженеры японской частной компании iSpace потеряли связь с посадочным модулем Hakuto-R за несколько секунд до его посадки на поверхность естественного спутника Земли. Возможно, аппарат разбился о лунную поверхность.

Скриншот симуляции, показывающий последние моменты попытки приземления частного лунного модуля Hakuto-R 25 апреля 2023 года

Попыткой посадки на поверхность Луны завершилась более чем десятилетняя работа ispace над аппаратом Hakuto-R. Компания ispace начала создавать свой роботизированный зонд еще в далеком 2013 году. А в космос Hakuto-R был запущен в только11 декабря 2022 года на борту ракеты Falcon 9компании SpaceX. В марте 2023 года аппарат вышел на постоянную орбиту вокруг Луны, а 25 апреля приступил к посадке. Аппарат должен был прилуниться на территории кратера Атлас, который расположен в северной части видимой стороны Луны. В случае успеха ispace стала бы первой в истории частной компанией, сумевшей посадить свой аппарат на Луну. Большая часть спуска проходила в штатном режиме. Однако, менее чем за 30 секунд до посадки, когда Hakuto-R находился на высоте 80 метров, контакт с ним был потерян. В этот момент аппарат двигался со скоростью более 30 километров в час.

В центре изображения кратер Атлас, на территории которого должен был прилуниться Hakuto-R

Несмотря на многочисленные попытки, специалистам ispace не удалось восстановить связь с аппаратом. В своем заявлении компания признала, что, скорее всего, Hakuto-R разбился во время спуска. Ожидается, что в ближайшее время район посадки японского аппарата сфотографирует американский зонд LRO. Его снимки помогут прояснить судьбу Hakuto-R.

Помимо Hakuto-R, пропал и 10-килограммовый луноход «Рашид», созданный Космическим центром Мохаммеда Бин Рашида (ОАЭ), который находился на борту японского аппарата.