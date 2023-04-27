 
 
  »

Ядерний удар КНДР по США покладе край режиму Кіма – Байден

Президент Штатів Джо Байден заявив, що ядерна атака Північної Кореї на США чи їхніх союзників стане кінцем режиму Кім Чен Ина ? цитує Bloomberg

Байден зазначив, що така атака буде «неприйнятною і призведе до кінця будь-якого режиму, який зважиться на такі дії».

У середу США оголосили про нові зусилля для захисту Південної Кореї від ядерної загрози, в тому числі планують розмістити в країні ядерні підводні човни вперше за останні десятиліття.

Лідери також домовилися створити ядерну консультативну групу для поліпшення координації, обміну інформацією про співпрацю у сфері стратегічних озброєнь і проведення більшої кількості спільних військових навчань.

«Ми не збираємося розміщувати ядерну зброю на півострові, але ми будемо відвідувати порти, атомні підводні човни тощо. Ми не відступимо від цього», – сказав Байден.

У той же час Сеул зобов’язався не створювати власний атомний арсенал.

27 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, США

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  