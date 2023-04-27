Українські спецслужби здійснили невдалий замах на Путіна – ЗМІ

Українські спецслужби вперше з початку війни спробували організувати замах на президента РФ Володимира Путіна. Операція нібито планувалася під час поїздки очільника Кремля до індустріального парку “Руднево” у Москві.

Про це повідомляє німецький таблоїд The Bild.

За даними видання, Київ здійснив свою спробу у неділю, 23 квітня, однак вона закінчилася невдачею. Українські спецслужби запустили безпілотник UJ-22 та спробували атакувати їм новий індустріальний парк “Руднево” у Підмосков’ї, куди нібито збирався приїхати Путін.

Зазначається, що російський президент справді планував відвідати “Руднево”, але на цьому тижні, як повідомляв кремлівський кореспондент Павло Зарубін. “Наступного тижня Путін відвідає один із індустріальних парків Москви”, – казав він.

Український безпілотник UJ-22 Airborn, начинений 17 кг вибухівки С-4, упав у Підмосков’ї 23 квітня. Як писала Baza, причиною падіння 3,5-метрового апарату могло стати те, що він закінчив паливо. Усередині дрону було близько 30 брикетів масою по 570 грамів з вибуховою речовиною.