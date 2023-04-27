Собираетесь переезжать в США: вот что вам нужно знать о перевозке вещей

Переезд на ПМЖ в другую страну, особенно в США, может быть очень сложным и затратным процессом. Один из главных вопросов, с которым сталкиваются люди, переезжающие в США, — это перевозка их личных вещей. Хотя ввоз личных вещей в США может показаться довольно простым процессом, на самом деле он требует тщательной подготовки и профессионального подхода. В этом случае, лучшим вариантом является воспользоваться услугами профессиональной компании по перевозкам, чтобы перевозка вещей прошла успешно и без проблем.

Узнать о том, почему воспользоваться услугами мувинговой компании будет выгодно и надежно, вы можете по этой ссылке https://www.cargo-ukraine.com/ru/perevozka-lichnyx-veshhej-v-ssha/, а в этой статье мы расскажем вам о том, что нужно знать, если вы собираетесь перевозить личные вещи в США.

Перевозка личных вещей может быть достаточно сложным и хлопотным процессом, поэтому перед тем, как отправить вещи в США, необходимо составить два экземпляра перечня всех личных вещей, которые собираетесь перевезти. В списке необходимо указать название, количество, стоимость, а также при наличии марку, модель и серийный номер. Один экземпляр перечня должен отправляться с грузом, а второй — с вами.

Кроме того, для того чтобы не уплачивать пошлины и налоги при ввозе вещей, они должны быть не новыми, использоваться в домашнем хозяйстве в течение одного года и проходить через таможню в аэропорту назначения или в первом порту прибытия. Личные вещи могут быть отправлены и позднее, но груз должен быть промаркирован как «Использованные личные вещи – “Used Personal Effects». Новые вещи могут облагаться пошлиной.

Какие документы нужны для перевозки личных вещей в США?

Для перевозки личных вещей в США, необходимо подготовить несколько важных документов, которые помогут облегчить процесс таможенного оформления и доставки груза.

Proforma-invoice — это документ, который содержит список всех вещей, которые вы перевозите в США. Кроме того, он должен включать оценочную стоимость каждой вещи, а также ее вес. Данный документ должен быть переведен на английский язык и содержать одинаковую информацию на обоих языках. Packing list — это список, который содержит более подробную информацию о каждой вещи, которую вы перевозите в США. Он должен включать детальное описание каждой вещи, ее количество и вес. Air cargo declaration (для авиадоставки) или Bill of Lading (для доставки груза морем) — это документ, который выдает морской или авиаперевозчик. Он подтверждает, что ваши вещи были приняты на борт и перевезены в США. Power of attorney — это документ, который дает право представлять ваши интересы в таможенных службах США. Это документ, который позволяет вашему представителю заниматься таможенными формальностями в вашем имени.

В целом, для перевозки вещей в США важно иметь правильно оформленные документы, которые помогут сократить время и упростить процесс таможенного оформления и доставки груза. Кроме перечисленных документов, может потребоваться дополнительная документация в зависимости от характера вашего груза и условий доставки. Поэтому рекомендуется связаться с таможенным брокером или доставщиком, чтобы уточнить все необходимые документы и требования.