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Словенія таємно передала Україні 20 бронетранспортерів

Словенія таємно передала Україні 20 бронетранспортерів - ЗМІ

Уряд Словенії в умовах повної секретності поставив Україні 20 бронетранспортерів Valuk.

Як повідомляє «Європейська правда», про це пише словенський портал 24UR з посиланням на власні джерела.

За даними видання, транспортування в Україну було завершено на цьому тижні в умовах повної секретності. Сама операція тривала кілька місяців, оскільки бронемашини потрібно було підготувати, обслужити і транспортувати.

Вони були перевезені літаком до однієї з сусідніх країн транспортним літаком С17.

Словенські БТР Valuk озброєні 40-мм автоматичними гранатометами або 12,7-мм кулеметами, їх у словенській армії було 85 одиниць, і вони перебували на озброєнні 24 роки. Вони призначені для перевезення піхоти і захищають її від протипіхотних мін та піхотної зброї калібром до 12,7 мм.

БТР може подолати близько 600 кілометрів дорогою і від 200 до 300 кілометрів бездоріжжям.

27 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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