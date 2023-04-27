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Після навчання у Великій Британії для захисту України повернулися 14 тис. військових

Володимир Яценко в ЗСУ

Про це пише Sky News.

«Як я сказав у своєму вступному слові, конференція з питань відновлення України в червні доводить, що це процес, в якому Велика Британія відіграла важливу роль», — ствердив міністр Ендрю Меррісон і додав: «Ми ініціювали створення Міжнародного фонду для України, і 520 мільйонів фунтів стерлінгів, з яких 300 мільйонів були витрачені, є справді значним досягненням».

За його словами Сполучене Королівство допомагає розслідувати воєнні злочини Росії, а також навчило 14 тис. українських військовослужбовців, які вже повернулися на Батьківщину для її захисту.

«Велика Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і витратить ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України в цьому році», — додав він.

27 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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