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Папа Римський вперше в історії дасть жінкам право голосу на всесвітній зустрічі єпископів

Про це повідомляє BBC.

«Роками представники Ватикану та єпископи чинили опір, пересуваючи стійку з кожним синодом, чому жінкам заборонено голосувати. Ми сподіваємося, що найближчим часом Синод продовжить розвиватися в повноцінний представницький орган народу Божого», — заявили на жіночій конференції з посвічення.

Монахині отримали право голосу на синоді, який є папським дорадчим органом. Раніше жінкам дозволялося бути присутніми на зборах лише в якості ревізорів.

Порушуючи традицію, Папа Франциск оголосив, що право голосу також буде надано 70 власноруч обраним членам релігійної спільноти, які не є кліриками, таким чином синод не буде збором виключно церковної ієрархії.

27 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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