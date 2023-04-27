На Півночі Польщі знайшли уламки російської ракети повітря-земля

Про це пише RMF FM.

Польська поліція, військова поліція, Служба військової контррозвідки, прокуратура та експерти розслідують інцидент у лісі поблизу Бидгоща. Висновки журналістів вказують на те, що це була ракета класу «повітря-поверхня». Наразі невідомо, чи вона вибухнула.

«Військовий відділ окружної прокуратури в Гданську під наглядом Національної прокуратури порушив справу щодо залишків повітряного військового об’єкта, знайденого в лісі за кілька кілометрів від Бидгоща. Окрім прокуратури, місце події оглядають військові експерти, поліція, жандармерія та представники SKW», — написав у твіттері міністр юстиції Збігнєв Зьобро.