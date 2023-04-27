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На Півночі Польщі знайшли уламки російської ракети повітря-земля

Польські правоохоронці розслідують знахідку в лісі під Бидгощем, що на Півночі країни. Журналісти RMF FM ствердили, що це ракета повітря-земля

Про це пише RMF FM.

Польська поліція, військова поліція, Служба військової контррозвідки, прокуратура та експерти розслідують інцидент у лісі поблизу Бидгоща. Висновки журналістів  вказують на те, що це була ракета класу «повітря-поверхня». Наразі невідомо, чи вона вибухнула.

«Військовий відділ окружної прокуратури в Гданську під наглядом Національної прокуратури порушив справу щодо залишків повітряного військового об’єкта, знайденого в лісі за кілька кілометрів від Бидгоща. Окрім прокуратури, місце події оглядають військові експерти, поліція, жандармерія та представники SKW», — написав у твіттері міністр юстиції Збігнєв Зьобро.

27 апреля, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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