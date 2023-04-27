Командующий ВС США в Европе: Украина получала все необходимое для весеннего наступления

ВАШИНГТОН – Вооруженные силы Украины имеют все необходимое оборудование, оружие и боеприпасы для начала давно ожидаемого весеннего наступления, заявил высокопоставленный американский военный командир.

Украинские официальные лица и их западные союзники не скрывают, что ожидаемая военная кампания, направленная на возвращение украинских территорий, все еще находящихся под контролем России, начнется в ближайшие недели, если не дни.

При этом командующий вооруженными силами США в Европе «очень уверен», что, когда бы ни началось наступление, действия украинских сил не будет тормозить дефицит систем вооружения или поставок.

«Мы отправляем вооружения в страну, – заявил глава Европейского командования вооруженных сил США генерал Кристофер Каволи американским законодателям в среду. – Более 98% боевых машин уже там».

Первые западные танки, включая британские «Челленджеры» и германские «Леопарды», начали поступать в Украину в марте.

На прошлой неделе США объявили о новой военной помощи Киеву.

В пакете стоимостью 325 миллионов долларов обещаны дополнительные артиллерийские снаряды и ракеты, а также противотанковые управляемые ракеты TOW и другое противотанковое оружие.

«Мы сели за стол с украинцами, с нашими украинскими коллегами, и посчитали, какой объем материально-технических ресурсов им понадобится», – сказал Каволи, который также является главным военным командующим НАТО.

«Я очень уверен, что мы поставили материально-технические ресурсы, которые им нужны, и будем продолжать поставки для поддержки их операций», – добавил он, отвечая на вопрос о подготовке Украины.

Хотя некоторые украинские чиновники призвали к терпению в отношении потенциального наступления, анализ недавнего видео, опубликованного пророссийскими блогерами, наводит на мысль о том, что ключевые элементы мозаики становятся на свои места.

Согласно вашингтонскому Институту изучения войны, видео свидетельствует о том, что украинские силы заняли позиции на восточном берегу Днепра – возможном плацдарме для усилий по возвращению Крыма.

Несмотря на поставки американской и европейской военной помощи, украинские власти регулярно требуют от западных союзников большего, делая упор на ракетах дальнего радиуса действия и авиации.

Однако помощник министра обороны США Селесте Уолландер, выступая перед законодателями, настаивала, что самые важные потребности Киева удовлетворяются.

По ее словам, в приоритете остаются системы ПВО, артиллерия и бронетехника.