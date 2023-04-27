Hyundai Motor планує продати всі заводи у Росії

Про це пише Reuters.

Південнокорейська телевізійна мережа MBC повідомила, що переговори про продаж заводу Hyundai в Росії перебувають на завершальній стадії, додавши, що вони очікували остаточного схвалення з боку російського уряду.

«Це правда, що тривають дискусії щодо продажу, але нічого не вирішено», — заявили в Hyundai Motor, повідомляє телеканал.

Минулого року компанія Hyundai припинила роботу свого російського представництва. У березні автовиробник заявив, що розглядає «різні варіанти» своєї діяльності в Росії.

Hyundai разом зі своєю дочірньою компанією Kia Motors входить до десятки найбільших автовиробників світу, виробляючи в Росії близько 200 000 автомобілів на рік, що становить близько 4% світового виробництва.

Як відомо, Renault, Hyundai та Kia були одними з найбільш популярних брендів у Росії до початку війни в Україні. Тепер, коли глобальні гравці пішли з російського ринку, їхнє місце зайняли китайські бренди.