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В Госдепартаменте заявили, что Москва продолжает обращаться к Тегерану за поставками летального оборудования

В Госдепартаменте заявили, что Москва продолжает обращаться к Тегерану за поставками летального оборудования

США вновь выразили глубокую озабоченность в связи с военным сотрудничеством России с Ираном, который обвиняют в поставках военных беспилотников, используемых в ходе вторжения Москвы в Украину.

«Углубление отношений Российской Федерации с иранским режимом также продолжает вызывать у нас глубокую озабоченность, и мы продолжаем уделять этому пристальное внимание», – заявил представитель Госдепартамента.

«Я видел сообщения о том, что Российская Федерация продолжает обращаться к Ирану за предоставлением помощи летального характера, – добавил Патель. – Мы не впервые наблюдаем, что это происходит».

По его словам, в ходе конфликта США наблюдали, как Российская Федерация отправляла беспилотники иранского производства на Киев, нацеливая их на критическую гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

«Это то, за чем мы продолжаем следить, и чему уделяем пристальное внимание, а также принимаем меры совместно с нашими союзниками и партнерами», – заявил Патель.

27 апреля, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина

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