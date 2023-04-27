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Болгарія запроваджує військову підготовку для старшокласників

Болгарія
Уряд Болгарії схвалив постанову, яка передбачає запровадження занять з військової підготовки для школярів 9–10-х класів

Про це повідомляє The Sofia Globe.

Постанова базується на поправках до закону «Про резерв Збройних сил», ухваленого у 2020 році. В уряді пояснили, що документ регулює навчання учнів 9–10-х класів, а також підготовку військовослужбовців і цивільних фахівців для проведення навчання учнів, яке запроваджується вже з вересні цього року.

Курс складатиметься з п’яти навчальних годин на рік. Учні отримають теоретичні відомості про захист вітчизни, надання допомоги населенню збройними силами в кризових ситуаціях воєнного характеру, історію та завдання армії. Міністерство оборони Болгарії наголосило, що військова підготовка не призведе до призову учнів до лав збройних сил.

27 апреля, 2023 | Category: Мир, Новости

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