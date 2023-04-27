Байден: Трамп представляет опасность для демократии

Президент Джо Байден заявил в среду, что экс-президент Дональд Трамп представляет опасность для демократии.

Это заявление прозвучало через день после того, как Байден объявил о намерении баллотироваться на переизбрание. Президент добавил, что он, возможно, не единственный, кто может победить Дональда Трампа в 2024 году.

«Возможно, я не единственный, но я хорошо его (Трампа) знаю, и знаю, какую опасность он представляет для нашей демократии, – сказал Байден. – Мы это уже проходили».

Объявляя о намерении баллотироваться на переизбрание во вторник в видеоролике, содержащем кадры, запечатлевшие нападение сторонников Трампа на Капитолий 6 января 2021 года, Байден обещал защитить американские свободы от «экстремистов», связанных с Трампом.

По словам Байдена, он будет баллотироваться в 2024 году, даже если Трамп выйдет из президентской гонки.

Президент подчеркнул, что ему еще многое нужно сделать для того, чтобы обеспечить экономическую и политическую безопасность США «в течение длительного времени».

«Я внимательно изучил ситуацию, прежде чем решил баллотироваться, и я чувствую себя хорошо, меня радуют перспективы, и я думаю, что мы стоим на пороге значительных улучшений, – сказал Байден. – Я думаю, что мы должны завершить начатое».

Ранее в среду кампания по переизбранию Байдена выпустила первую предвыборную рекламу. В ней показаны беспорядки в Капитолии 6 января и уделено внимание таким проблемам, как насилие с применением огнестрельного оружия, вопрос об абортах и защита демократии.

Реклама будет транслироваться по кабельному телевидению в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Висконсине – всех ключевых штатах, где, скорее всего, определится победитель президентских выборов 2024 года. В 2020 году Байден одержал победу в этих штатах.

В рекламе предвыборной кампании Байдена говорится об «экстремистском движении, которое стремится отменить результаты выборов, запретить книги и лишить женщин права на аборт».