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Зеленський на роковини Чорнобильської катастрофи звинуватив РФ у ядерному шантажі України та світу

Про це Зеленський написав у telegram.

«37 років тому аварія на Чорнобильській атомній станції залишила величезний шрам для всього світу. Витік радіації перетворив колись затишну й розвинену територію на зону відчуження. Сьогодні 30-кілометрова зона навколо ЧАЕС залишається небезпечним місцем із високою концентрацією радіації», — нагадав Зеленський.

Він підкреслив, що минулого року російські окупанти не тільки захопили атомну станцію, а й знову наразили на небезпеку весь світ.

«Минуло більше року з моменту звільнення. Наукові та безпекові підприємства в зоні ЧАЕС уже повернулися до нормального режиму роботи. Україна та світ заплатили високу ціну за ліквідацію наслідків катастрофи, яка триває й донині. Ми маємо зробити все, щоб не дати державі-терористу жодного шансу використовувати об’єкти атомної енергетики для шантажу України й цілого світу», — закликав Зеленський.

26 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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