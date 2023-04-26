Захист проти балістичних ракет, а не С-300: у ЗСУ пояснили, як будуть використовувати ППО Patriot в Україні

Завданням систем ППО Patriot, які Україна отримала від союзників, є насамперед ураження балістичних ракет та прикривання підстанцій, що живлять АЕС в Україні, і використовувати їх проти ракет С-300 зазвичай не є раціональним рішенням.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі Радіо “Донбас.Реалії”.

“Завдання Patriot найперше все ж таки проти балістики зберігати прикриття наших стратегічних об’єктів у державі, об’єкти критичної інфраструктури, а особливо атомні електростанції, куди противник уже бив. Не по самих станціях, а по підстанціях, які їх живлять”, – розповів він.

Тому, за словами Ігната, це надзвичайно важливо, і треба дати чіткий сигнал європейським партнерам України, що тут безпека не лише України, а і Європи. “Тому що підстанції уже не раз були атаковані. Якщо вони перестануть функціонувати, то є серйозна загроза для самих енергоблоків”, – додав він.

Водночас у Повітряних силах не виключають, що Patriot можуть використати проти ракет типу С-300 при “серйозній загрозі”.

“Якщо буде необхідність, буде серйозна загроза і буде можливість, так, безумовно, буде прийнято рішення про збиття і 300-х ракет. Але, зрештою, ви правильно кажете – це не є раціональне рішення на сьогодні”, – наголосив Ігнат.

Крім того, речник командування Повітряних сил зауважив, що ракети С-300 краще знищувати на землі, звідки їх запускають.

“Тому що зона ураження С-300 – до 150 км по балістичній траєкторії, це максимальна величина: вони будуть дуже неточно бити з такої відстані. Тому з близько 100 км – від 50 до 100 км, – звідки ведеться бойова робота 300-ками, думаю, їх можна діставати іншими засобами. І це буде значно ефективніше, ніж застосування саме Patriot”, – переконаний Ігнат.