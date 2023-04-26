 
«  
  »

За добу в Україні ліквідували 640 російських солдатів

Про це пише Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 188410 (+640) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 3692 (+4)
  • бойових броньованих машин ‒ 7162 (+11)
  • артилерійських систем – 2877 (+14)
  • РСЗВ – 539 (+0)
  • засоби ППО ‒ 292 (+1)
  • літаків – 308 (+0)
  • гелікоптерів – 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2440 (+3)
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5792 (+8)
  • спеціальна техніка ‒ 352 (+7).

На території РФ, поблизу кордону із Сумщиною росіяни ведуть масштабні будівельні роботи, зводячи оборонні укріплення.

26 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  