Кремль уникає відкритих репресій, боїться за стабільність режиму Путіна У Судані захопили лабораторію з вірусами » За добу в Україні ліквідували 640 російських солдатів Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 188 410 військових, 7162 броньовані машини та 2877 артилерійських систем Про це пише Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 188410 (+640) осіб ліквідовано

танків ‒ 3692 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 7162 (+11)

артилерійських систем – 2877 (+14)

РСЗВ – 539 (+0)

засоби ППО ‒ 292 (+1)

літаків – 308 (+0)

гелікоптерів – 294 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2440 (+3)

крилаті ракети ‒ 911 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5792 (+8)

спеціальна техніка ‒ 352 (+7). На території РФ, поблизу кордону із Сумщиною росіяни ведуть масштабні будівельні роботи, зводячи оборонні укріплення.