З-за кордону минулої доби повернулися 29 тис. українців

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, передає «Еспресо.Захід».

За словами прикордонників, з України минулої доби виїхали 37 тисяч осіб. Зокрема, 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. А от до України вчора в’їхали 33 тисячі осіб, 29 тисяч з них – українці.

У дописі також додають, що за спробу незаконно перетнути кордон було затримано шість чоловіків. П’ятеро з них намагалися незаконно виїхати у пунктах пропуску, ще одного чоловіка було затримано поза визначеними пунктами перетину.

Крім того, на виїзд з країни не пропустили одного українця, оскільки прикордонники виявили ознаки підробки його документів, які надають право на перетин кордону особам призовного віку.