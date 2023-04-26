Командувач ССО в Бахмуті: Якість сил переважає над кількістю Кремль уникає відкритих репресій, боїться за стабільність режиму Путіна » У Вашингтоні представили проєкт резолюції про перемогу України у війні проти Росії У Вашингтоні представили двопартійний проєкт резолюції нижньої Палати представників США «Щодо позиції Палати представників стосовно умов перемоги України»- пані посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова у Facebook «Голова Гельсінської комісії США конгресмен Дж.Вілсон (Р), співголова комісії С.Коен (Д), співголова Конгресового Українського кокусу М.Каптур (Д) провели брифінг для преси за участі третього Президента України Віктор Ющенко». Маркарова повідомила, що проєкт резолюції було урочисто представлено на Капітолійському пагорбі. У документі зазначається, що Палата представників США: підтверджує, що політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна перемогла вторгнення (РФ – ред.) і відновила свої міжнародно визнані кордони 1991 року; вважає, що мир після Перемоги України має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів; заявляє, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб гарантувати виплату РФ репарацій Україні;

допомогу світової спільноти у відновлені України;

притягнення керівництва РФ до відповідальності за цю загарбницьку війну;

відновити справедливість для жертв злочинів, скоєних РФ під час її вторгнення.