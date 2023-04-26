Сі Цзіньпін провів телефонну розмову із Зеленським, до України прибуде представник китайського уряду

Про це пише агенція Сіньхуа.

За словами глави Китаю, представник уряду прибуде для поглибленого спілкування з усіма сторонами конфлікту, для подальшого його врегулювання.

«Президент Китаю Сі Цзіньпін заявив у середу, що Китай відправить спеціального представника китайського уряду з питань Євразії, щоб відвідати Україну та інші держави для проведення поглибленого спілкування з усіма сторонами щодо політичного врегулювання конфлікту», — йдеться у повідомленні.

Раніше про телефонну розмову з Сі Цзіньпіном Володимир Зеленський повідомив у Twitter.

«Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин», — йдеться в повідомленні.