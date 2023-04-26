Швеція висилає п’ятьох російських дипломатів

Про це Біллстрьом заявив у інтерв’ю SVT Nyheter.

«Їхня діяльність на нашій території була несумісною з їхнім статусом дипломатів», — сказав Біллстрьом.

Оголошення з’явилося за день до того, як телеканали SVT, DR, NRK і Yle випустять наступний епізод документального фільму «Війна тіней» про операції російської розвідки на Півночі Європи, який, серед іншого, присвячений офіцерам російської розвідки у Швеції.

Швеція 25 квітня викликала посла Росії Віктора Татаринцева та повідомила йому, що п’ятьох осіб, які працюють у посольстві, попросили залишити країну, оскільки їх діяльність несумісна з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини.

Востаннє Швеція висилала ймовірних офіцерів російської розвідки у квітні 2022 року, коли з країни було виставлено трьох дипломатів.