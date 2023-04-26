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Президент Італії підтримав якнайшвидший вступ України до Європейського Союзу

Про це інформує Ansa з посиланням на президента.

«Італія висловлює своє рішуче переконання у приєднанні України до Європейського Союзу в найкоротші терміни, і ми цінуємо відданість її уряду шляху реформ, які здійснюються з дотриманням параметрів, які я підтверджую», – каже президент Італії.

Маттарелла зауважує, що Італія підтримуватиме Україну «у всіх сферах і до тих пір, поки це необхідно». Також необхідно досягти справедливого миру з повагою до територіальної цілісності нашої країни.

«Захист незалежності, свободи та територіальної цілісності України є фундаментальною цінністю для всіх країн світу, які вірять у свободу народів і особистості. Ми всі хочемо миру, але це має бути справедливий мир, який поважає цілісність України», – додав очільник Італії.

  • 4 березня президент України Володимир Зеленський зустрівся у Львові з очільницею Європарламенту Робертою Мецолою. Він заявив, що Україна прагне розпочати переговори про вступ до ЄС уже цього року.
26 апреля, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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