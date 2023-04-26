Лавров – клоун, а Росія – терорист: у МЗС Чехії жорстко відреагували на недипломатичні пасажі Кремля

Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський у відповідь на коментарі міністра Сергія Лаврова про чеського президента назвав російського дипломата клоуном, заявивши, що керівництво терористичної РФ має постати перед трибуналом.

Про це він написав у своєму Twitter, зазначивши, що “висловлювання клоуна Лаврова про нашого президента Павела просто смішні”.

“Росія – терористична держава, і її керівництво має постати перед міжнародним трибуналом”, – наголосив чеський дипломат.

Напередодні міністр закордонних справ Росії у притаманній собі недипломатичній манері висловився щодо президента Чехії Петра Павела. Коментуючи слова чеського лідера про те, що Китай не буде посередником, адже Пекіну йде на руку затягування війни в Україні, Лавров сказав, нібито ці слова “не мають нічого спільного з роботою нормального політичного діяча”.