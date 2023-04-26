Китай зацікавлений у продовженні війни В Україні, — президент Чехії

Про це він сказав у інтерв’ю Politico.

«Я вважаю, що в інтересах Китаю продовжити статус-кво, тому що це може підштовхнути Росію до ряду поступок», — заявив Павел.

Він пояснив, що Пекін може отримати дешеву нафту, газ та інші ресурси РФ в обмін на своє «безмежне» партнерство з Кремлем.

«Для Китаю також добре, що Захід, ймовірно, стає трохи слабшим, підтримуючи Україну», — вважає президент.

Він також наголосив, що Китай використовує війну, аби слідкувати за реакціями Заходу та отримувати «уроки з конфлікту», тому країна не зацікавлена у швидкому завершенні війни.

«Я не думаю, що Китай дійсно зацікавлений у розв’язанні війни за короткий час. Китай щодня витягує уроки з конфлікту. Вони уважно стежать за тим, що робить Росія, як реагує Захід», — додав Павел.